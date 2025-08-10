MEAD সম্পর্কে আরও

Mead লোগো

Mead প্রাইস (MEAD)

তালিকাভুক্ত নয়

Mead (MEAD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.025
$1.025$1.025
+0.10%1D
USD

আজকে Mead (MEAD) এর প্রাইস

Mead(MEAD) বর্তমানে 1.025USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 656.21KUSD। MEAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Mead এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.16%
Mead এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
640.27K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MEAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MEAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Mead (MEAD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Mead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00163279 ছিল।
গত 30 দিনে, Mead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0214308025 ছিল।
গত 60 দিনে, Mead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0214308025 ছিল।
গত 90 দিনে, Mead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00163279+0.16%
30 দিন$ +0.0214308025+2.09%
60 দিন$ +0.0214308025+2.09%
90 দিন$ 0--

Mead (MEAD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Mead এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

+0.08%

+0.16%

+2.09%

Mead (MEAD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 656.21K
$ 656.21K$ 656.21K

--
----

640.27K
640.27K 640.27K

Mead (MEAD) কী?

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

Mead (MEAD) এর টোকেনোমিক্স

Mead (MEAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MEADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

