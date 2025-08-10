Mead প্রাইস (MEAD)
Mead(MEAD) বর্তমানে 1.025USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 656.21KUSD। MEAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MEAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MEAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Mead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00163279 ছিল।
গত 30 দিনে, Mead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0214308025 ছিল।
গত 60 দিনে, Mead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0214308025 ছিল।
গত 90 দিনে, Mead থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00163279
|+0.16%
|30 দিন
|$ +0.0214308025
|+2.09%
|60 দিন
|$ +0.0214308025
|+2.09%
|90 দিন
|$ 0
|--
Mead এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.08%
+0.16%
+2.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Mead (MEAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MEADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 MEAD থেকে VND
₫26,972.875
|1 MEAD থেকে AUD
A$1.56825
|1 MEAD থেকে GBP
￡0.7585
|1 MEAD থেকে EUR
€0.87125
|1 MEAD থেকে USD
$1.025
|1 MEAD থেকে MYR
RM4.346
|1 MEAD থেকে TRY
₺41.68675
|1 MEAD থেকে JPY
¥150.675
|1 MEAD থেকে ARS
ARS$1,357.6125
|1 MEAD থেকে RUB
₽81.98975
|1 MEAD থেকে INR
₹89.913
|1 MEAD থেকে IDR
Rp16,532.25575
|1 MEAD থেকে KRW
₩1,423.602
|1 MEAD থেকে PHP
₱58.16875
|1 MEAD থেকে EGP
￡E.49.7535
|1 MEAD থেকে BRL
R$5.56575
|1 MEAD থেকে CAD
C$1.40425
|1 MEAD থেকে BDT
৳124.3735
|1 MEAD থেকে NGN
₦1,569.67475
|1 MEAD থেকে UAH
₴42.34275
|1 MEAD থেকে VES
Bs131.2
|1 MEAD থেকে CLP
$990.15
|1 MEAD থেকে PKR
Rs290.444
|1 MEAD থেকে KZT
₸553.1515
|1 MEAD থেকে THB
฿33.128
|1 MEAD থেকে TWD
NT$30.6475
|1 MEAD থেকে AED
د.إ3.76175
|1 MEAD থেকে CHF
Fr0.82
|1 MEAD থেকে HKD
HK$8.036
|1 MEAD থেকে MAD
.د.م9.266
|1 MEAD থেকে MXN
$19.03425
|1 MEAD থেকে PLN
zł3.731
|1 MEAD থেকে RON
лв4.45875
|1 MEAD থেকে SEK
kr9.80925
|1 MEAD থেকে BGN
лв1.71175
|1 MEAD থেকে HUF
Ft347.803
|1 MEAD থেকে CZK
Kč21.5045
|1 MEAD থেকে KWD
د.ك0.312625
|1 MEAD থেকে ILS
₪3.51575