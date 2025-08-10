MZC সম্পর্কে আরও

Maza লোগো

Maza প্রাইস (MZC)

তালিকাভুক্ত নয়

Maza (MZC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00113984
$0.00113984$0.00113984
-2.70%1D
mexc
USD

আজকে Maza (MZC) এর প্রাইস

Maza(MZC) বর্তমানে 0.00114044USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.68MUSD। MZC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Maza এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.69%
Maza এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
2.35B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MZC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MZC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Maza (MZC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Maza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Maza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033765231 ছিল।
গত 60 দিনে, Maza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017634011 ছিল।
গত 90 দিনে, Maza থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001670341870413771 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-2.69%
30 দিন$ +0.0033765231+296.07%
60 দিন$ +0.0017634011+154.62%
90 দিন$ +0.0001670341870413771+17.16%

Maza (MZC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Maza এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00109726
$ 0.00109726$ 0.00109726

$ 0.00118244
$ 0.00118244$ 0.00118244

$ 0.0834
$ 0.0834$ 0.0834

+0.04%

-2.69%

+180.20%

Maza (MZC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

--
----

2.35B
2.35B 2.35B

Maza (MZC) কী?

Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.

Maza (MZC) এর টোকেনোমিক্স

Maza (MZC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MZCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

