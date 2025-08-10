MATRIX সম্পর্কে আরও

Matrix Labs প্রাইস (MATRIX)

Matrix Labs (MATRIX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00114444
$0.00114444
-1.60%
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Matrix Labs (MATRIX) এর প্রাইস

Matrix Labs(MATRIX) বর্তমানে 0.00114444USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 38.82KUSD। MATRIX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Matrix Labs এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.63%
Matrix Labs এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
33.92M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MATRIX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MATRIX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Matrix Labs (MATRIX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Matrix Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Matrix Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005557275 ছিল।
গত 60 দিনে, Matrix Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005503203 ছিল।
গত 90 দিনে, Matrix Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-1.63%
30 দিন$ +0.0005557275+48.56%
60 দিন$ +0.0005503203+48.09%
90 দিন$ 0--

Matrix Labs (MATRIX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Matrix Labs এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00114387
$ 0.00117488
$ 1.59
-1.05%

-1.63%

+18.52%

Matrix Labs (MATRIX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 38.82K
--
33.92M
Matrix Labs (MATRIX) কী?

"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Matrix Labs (MATRIX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Matrix Labs (MATRIX) এর টোকেনোমিক্স

Matrix Labs (MATRIX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MATRIXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Matrix Labs (MATRIX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

MATRIX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MATRIX থেকে VND
30.1159386
1 MATRIX থেকে AUD
A$0.0017509932
1 MATRIX থেকে GBP
0.0008468856
1 MATRIX থেকে EUR
0.000972774
1 MATRIX থেকে USD
$0.00114444
1 MATRIX থেকে MYR
RM0.0048524256
1 MATRIX থেকে TRY
0.0465443748
1 MATRIX থেকে JPY
¥0.16823268
1 MATRIX থেকে ARS
ARS$1.51581078
1 MATRIX থেকে RUB
0.0915437556
1 MATRIX থেকে INR
0.1003902768
1 MATRIX থেকে IDR
Rp18.4587070932
1 MATRIX থেকে KRW
1.5894898272
1 MATRIX থেকে PHP
0.06494697
1 MATRIX থেকে EGP
￡E.0.0555511176
1 MATRIX থেকে BRL
R$0.0062143092
1 MATRIX থেকে CAD
C$0.0015678828
1 MATRIX থেকে BDT
0.1388663496
1 MATRIX থেকে NGN
1.7525839716
1 MATRIX থেকে UAH
0.0472768164
1 MATRIX থেকে VES
Bs0.14648832
1 MATRIX থেকে CLP
$1.10552904
1 MATRIX থেকে PKR
Rs0.3242885184
1 MATRIX থেকে KZT
0.6176084904
1 MATRIX থেকে THB
฿0.0369883008
1 MATRIX থেকে TWD
NT$0.034218756
1 MATRIX থেকে AED
د.إ0.0042000948
1 MATRIX থেকে CHF
Fr0.000915552
1 MATRIX থেকে HKD
HK$0.0089724096
1 MATRIX থেকে MAD
.د.م0.0103457376
1 MATRIX থেকে MXN
$0.0212522508
1 MATRIX থেকে PLN
0.0041657616
1 MATRIX থেকে RON
лв0.004978314
1 MATRIX থেকে SEK
kr0.0109522908
1 MATRIX থেকে BGN
лв0.0019112148
1 MATRIX থেকে HUF
Ft0.3883313808
1 MATRIX থেকে CZK
0.0240103512
1 MATRIX থেকে KWD
د.ك0.0003490542
1 MATRIX থেকে ILS
0.0039254292