Matrix Labs প্রাইস (MATRIX)
Matrix Labs(MATRIX) বর্তমানে 0.00114444USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 38.82KUSD। MATRIX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MATRIX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MATRIX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Matrix Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Matrix Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005557275 ছিল।
গত 60 দিনে, Matrix Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005503203 ছিল।
গত 90 দিনে, Matrix Labs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Matrix Labs এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.05%
-1.63%
+18.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."
