FIRE সম্পর্কে আরও

FIRE প্রাইসের তথ্য

FIRE হোয়াইটপেপার

FIRE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

FIRE টোকেনোমিক্স

FIRE প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Matr1x Fire লোগো

Matr1x Fire প্রাইস (FIRE)

তালিকাভুক্ত নয়

Matr1x Fire (FIRE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0092441
$0.0092441$0.0092441
-0.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Matr1x Fire (FIRE) এর প্রাইস

Matr1x Fire(FIRE) বর্তমানে 0.0092441USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 616.87KUSD। FIRE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Matr1x Fire এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.98%
Matr1x Fire এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
66.73M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FIRE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FIRE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Matr1x Fire (FIRE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Matr1x Fire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Matr1x Fire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0041883630 ছিল।
গত 60 দিনে, Matr1x Fire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0061815416 ছিল।
গত 90 দিনে, Matr1x Fire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.06293578354181615 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.98%
30 দিন$ -0.0041883630-45.30%
60 দিন$ -0.0061815416-66.87%
90 দিন$ -0.06293578354181615-87.19%

Matr1x Fire (FIRE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Matr1x Fire এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00913838
$ 0.00913838$ 0.00913838

$ 0.00973643
$ 0.00973643$ 0.00973643

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

+0.13%

-0.98%

-22.80%

Matr1x Fire (FIRE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 616.87K
$ 616.87K$ 616.87K

--
----

66.73M
66.73M 66.73M

Matr1x Fire (FIRE) কী?

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Matr1x Fire (FIRE) এর টোকেনোমিক্স

Matr1x Fire (FIRE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FIREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Matr1x Fire (FIRE) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FIRE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FIRE থেকে VND
243.2584915
1 FIRE থেকে AUD
A$0.014143473
1 FIRE থেকে GBP
0.006840634
1 FIRE থেকে EUR
0.007857485
1 FIRE থেকে USD
$0.0092441
1 FIRE থেকে MYR
RM0.039194984
1 FIRE থেকে TRY
0.375957547
1 FIRE থেকে JPY
¥1.3588827
1 FIRE থেকে ARS
ARS$12.24381045
1 FIRE থেকে RUB
0.739435559
1 FIRE থেকে INR
0.810892452
1 FIRE থেকে IDR
Rp149.098366223
1 FIRE থেকে KRW
12.838945608
1 FIRE থেকে PHP
0.524602675
1 FIRE থেকে EGP
￡E.0.448708614
1 FIRE থেকে BRL
R$0.050195463
1 FIRE থেকে CAD
C$0.012664417
1 FIRE থেকে BDT
1.121679094
1 FIRE থেকে NGN
14.156322299
1 FIRE থেকে UAH
0.381873771
1 FIRE থেকে VES
Bs1.1832448
1 FIRE থেকে CLP
$8.9298006
1 FIRE থেকে PKR
Rs2.619408176
1 FIRE থেকে KZT
4.988671006
1 FIRE থেকে THB
฿0.298769312
1 FIRE থেকে TWD
NT$0.27639859
1 FIRE থেকে AED
د.إ0.033925847
1 FIRE থেকে CHF
Fr0.00739528
1 FIRE থেকে HKD
HK$0.072473744
1 FIRE থেকে MAD
.د.م0.083566664
1 FIRE থেকে MXN
$0.171662937
1 FIRE থেকে PLN
0.033648524
1 FIRE থেকে RON
лв0.040211835
1 FIRE থেকে SEK
kr0.088466037
1 FIRE থেকে BGN
лв0.015437647
1 FIRE থেকে HUF
Ft3.136708012
1 FIRE থেকে CZK
0.193941218
1 FIRE থেকে KWD
د.ك0.0028194505
1 FIRE থেকে ILS
0.031707263