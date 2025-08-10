Masha and the Bear প্রাইস (MASHA)
Masha and the Bear(MASHA) বর্তমানে 0.00364829USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.65MUSD। MASHA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Masha and the Bear থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000134742086904204 ছিল।
গত 30 দিনে, Masha and the Bear থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0032060603 ছিল।
গত 60 দিনে, Masha and the Bear থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Masha and the Bear থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000134742086904204
|-3.56%
|30 দিন
|$ -0.0032060603
|-87.87%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Masha and the Bear এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.13%
-3.56%
+8.08%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.
Masha and the Bear (MASHA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MASHAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
