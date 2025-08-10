MarketVector Token Terminal Fundamental Index প্রাইস (MVTT10F)
MarketVector Token Terminal Fundamental Index(MVTT10F) বর্তমানে 0.04974513USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 874.39KUSD। MVTT10F থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MVTT10F থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MVTT10F এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MarketVector Token Terminal Fundamental Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00222988 ছিল।
গত 30 দিনে, MarketVector Token Terminal Fundamental Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0105478330 ছিল।
গত 60 দিনে, MarketVector Token Terminal Fundamental Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0120315710 ছিল।
গত 90 দিনে, MarketVector Token Terminal Fundamental Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01217537635416087 ছিল।
MarketVector Token Terminal Fundamental Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.80%
+4.69%
+16.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MVTT10Fটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
