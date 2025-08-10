MarketVector Digital Assets 25 Index প্রাইস (MVDA25)
MarketVector Digital Assets 25 Index(MVDA25) বর্তমানে 2.43USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.06KUSD। MVDA25 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MVDA25 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MVDA25 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MarketVector Digital Assets 25 Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00687741 ছিল।
গত 30 দিনে, MarketVector Digital Assets 25 Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8333403120 ছিল।
গত 60 দিনে, MarketVector Digital Assets 25 Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.7450591410 ছিল।
গত 90 দিনে, MarketVector Digital Assets 25 Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00687741
|+0.28%
|30 দিন
|$ +0.8333403120
|+34.29%
|60 দিন
|$ +0.7450591410
|+30.66%
|90 দিন
|$ 0
|--
MarketVector Digital Assets 25 Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.14%
+0.28%
+3.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
