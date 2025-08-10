MVDA25 সম্পর্কে আরও

MarketVector Digital Assets 25 Index প্রাইস (MVDA25)

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) লাইভ প্রাইস চার্ট

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) এর প্রাইস

MarketVector Digital Assets 25 Index(MVDA25) বর্তমানে 2.43USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.06KUSD। MVDA25 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

MarketVector Digital Assets 25 Index এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
MarketVector Digital Assets 25 Index এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
12.75K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MVDA25 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MVDA25 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, MarketVector Digital Assets 25 Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00687741 ছিল।
গত 30 দিনে, MarketVector Digital Assets 25 Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8333403120 ছিল।
গত 60 দিনে, MarketVector Digital Assets 25 Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.7450591410 ছিল।
গত 90 দিনে, MarketVector Digital Assets 25 Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00687741+0.28%
30 দিন$ +0.8333403120+34.29%
60 দিন$ +0.7450591410+30.66%
90 দিন$ 0--

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

MarketVector Digital Assets 25 Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) কী?

The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) এর টোকেনোমিক্স

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MVDA25টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

