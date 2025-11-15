বিনিময়DEX+
Market Maverick-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00126698 USD। LUIGI-এর মার্কেট ক্যাপ 26,607 USD। LUIGI থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

LUIGI সম্পর্কে আরও

LUIGI প্রাইসের তথ্য

LUIGI কী

LUIGI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

LUIGI টোকেনোমিক্স

LUIGI প্রাইস পূর্বাভাস

Market Maverick লোগো

Market Maverick প্রাইস (LUIGI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 LUIGI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00126698
$0.00126698$0.00126698
0.00%1D
USD
Market Maverick (LUIGI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 02:58:06 (UTC+8)

Market Maverick-এর আজকের প্রাইস

আজ Market Maverick (LUIGI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00126698, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LUIGI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LUIGI-এর জন্য $ 0.00126698

Market Maverick বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 26,607 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 21.00M LUIGI। গত 24 ঘণ্টায়, LUIGI এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.163593 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00108121

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LUIGI গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Market Maverick (LUIGI) এর মার্কেট তথ্য

$ 26.61K
$ 26.61K$ 26.61K

--
----

$ 26.61K
$ 26.61K$ 26.61K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Market Maverick এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 26.61K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। LUIGI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 21.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 26.61K

Market Maverick-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.163593
$ 0.163593$ 0.163593

$ 0.00108121
$ 0.00108121$ 0.00108121

--

--

0.00%

0.00%

Market Maverick (LUIGI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Market Maverick থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Market Maverick থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002066868 ছিল।
গত 60 দিনে, Market Maverick থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003749424 ছিল।
গত 90 দিনে, Market Maverick থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001252600287146037 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0002066868-16.31%
60 দিন$ -0.0003749424-29.59%
90 দিন$ -0.001252600287146037-49.71%

Market Maverick এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Market Maverick (LUIGI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, LUIGI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Market Maverick (LUIGI) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Market Maverick এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Market Maverick (LUIGI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Market Maverick সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Market Maverick-এর মূল্য কত হবে?
যদি Market Maverick বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Market Maverick-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 02:58:06 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Market Maverick সম্পর্কে আরও জানুন

