Market Dominance প্রাইস (MD)
Market Dominance(MD) বর্তমানে 0.00752491USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.16MUSD। MD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Market Dominance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008184 ছিল।
গত 30 দিনে, Market Dominance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000296564 ছিল।
গত 60 দিনে, Market Dominance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0085824894 ছিল।
গত 90 দিনে, Market Dominance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0057703659739625025 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0008184
|+12.20%
|30 দিন
|$ -0.0000296564
|-0.39%
|60 দিন
|$ +0.0085824894
|+114.05%
|90 দিন
|$ +0.0057703659739625025
|+328.88%
Market Dominance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.89%
+12.20%
+21.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.
Market Dominance (MD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
