MantaDAO লোগো

MantaDAO প্রাইস (MNTA)

তালিকাভুক্ত নয়

MantaDAO (MNTA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.139657
$0.139657$0.139657
0.00%1D
mexc
USD

আজকে MantaDAO (MNTA) এর প্রাইস

MantaDAO(MNTA) বর্তমানে 0.139657USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.08MUSD। MNTA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

MantaDAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
MantaDAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
65.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MNTA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MNTA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ MantaDAO (MNTA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, MantaDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MantaDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0277773303 ছিল।
গত 60 দিনে, MantaDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0028247723 ছিল।
গত 90 দিনে, MantaDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0358050782856354 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0277773303+19.89%
60 দিন$ +0.0028247723+2.02%
90 দিন$ +0.0358050782856354+34.48%

MantaDAO (MNTA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

MantaDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

--

--

0.00%

MantaDAO (MNTA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 9.08M
$ 9.08M$ 9.08M

--
----

65.00M
65.00M 65.00M

MantaDAO (MNTA) কী?

What is the project about? MantaDAO is a decentralized autonomous organization focused on creating revenue generating DeFi products and managing a profitable DAO treasury through without any centralized control. It currently has MantaSwap as its flagship product which is a cross-orderbook router built utilizing Kujira FIN. The DAO focuses on creating additional opportunities to generate revenue through investments or product development. What makes your project unique? MantaSwap currently contains a unique cross-orderbook router for Kujira FIN that allows for optimal low-slippage trades and access to APR yielding vaults. History of your project. MantaDAO was conceived in March 2023 with a successfuly testnet launch in April 2023 and mainnet launch on Kaiyo-1 in May 2023. What’s next for your project? MantaDAOs current roadmap includes developing further products, increasing liquidity and enhancing revenue streams to the DAO. What can your token be used for? MNTA is the governance token of the MantaDAO and can be staked in order to create proposals and vote on proposals within the DAO. These proposals can include treasury spends or ideas on where to direct development efforts.

MantaDAO (MNTA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MantaDAO (MNTA) এর টোকেনোমিক্স

MantaDAO (MNTA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MNTAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: MantaDAO (MNTA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

