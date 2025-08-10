MantaDAO প্রাইস (MNTA)
MantaDAO(MNTA) বর্তমানে 0.139657USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.08MUSD। MNTA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MNTA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MNTA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MantaDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MantaDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0277773303 ছিল।
গত 60 দিনে, MantaDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0028247723 ছিল।
গত 90 দিনে, MantaDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0358050782856354 ছিল।
MantaDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? MantaDAO is a decentralized autonomous organization focused on creating revenue generating DeFi products and managing a profitable DAO treasury through without any centralized control. It currently has MantaSwap as its flagship product which is a cross-orderbook router built utilizing Kujira FIN. The DAO focuses on creating additional opportunities to generate revenue through investments or product development. What makes your project unique? MantaSwap currently contains a unique cross-orderbook router for Kujira FIN that allows for optimal low-slippage trades and access to APR yielding vaults. History of your project. MantaDAO was conceived in March 2023 with a successfuly testnet launch in April 2023 and mainnet launch on Kaiyo-1 in May 2023. What’s next for your project? MantaDAOs current roadmap includes developing further products, increasing liquidity and enhancing revenue streams to the DAO. What can your token be used for? MNTA is the governance token of the MantaDAO and can be staked in order to create proposals and vote on proposals within the DAO. These proposals can include treasury spends or ideas on where to direct development efforts.
MantaDAO (MNTA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MNTAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
