Manta mETH প্রাইস (METH)
Manta mETH(METH) বর্তমানে 4,284.79USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.34MUSD। METH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ METH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। METH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Manta mETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +47.58 ছিল।
গত 30 দিনে, Manta mETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,805.8200322310 ছিল।
গত 60 দিনে, Manta mETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,297.0099332340 ছিল।
গত 90 দিনে, Manta mETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,759.1929247048 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +47.58
|+1.12%
|30 দিন
|$ +1,805.8200322310
|+42.14%
|60 দিন
|$ +2,297.0099332340
|+53.61%
|90 দিন
|$ +1,759.1929247048
|+69.65%
Manta mETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.12%
+13.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
mETH are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi.
Manta mETH (METH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। METHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
