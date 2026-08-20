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Make TON Great Again-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00374599 USD। MTONGA-এর মার্কেট ক্যাপ 374,763 USD। MTONGA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Make TON Great Again-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00374599 USD। MTONGA-এর মার্কেট ক্যাপ 374,763 USD। MTONGA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MTONGA সম্পর্কে আরও

MTONGA প্রাইসের তথ্য

MTONGA কী

MTONGA টোকেনোমিক্স

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Make TON Great Again প্রাইস (MTONGA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MTONGA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00371886
$0.00371886$0.00371886
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Make TON Great Again (MTONGA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:56:39 (UTC+8)

Make TON Great Again-এর আজকের প্রাইস

আজ Make TON Great Again (MTONGA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00374599, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.40% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MTONGA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MTONGA-এর জন্য $ 0.00374599

Make TON Great Again বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 374,763 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00M MTONGA। গত 24 ঘণ্টায়, MTONGA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00347105 (নিম্ন) এবং $ 0.00384832 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.0481102 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00282325

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MTONGA গত ঘণ্টায় +1.27% এবং গত 7 দিনে +7.52% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.02K-তে পৌঁছেছে।

Make TON Great Again (MTONGA) এর মার্কেট তথ্য

$ 374.76K
$ 374.76K$ 374.76K

$ 5.02K
$ 5.02K$ 5.02K

$ 374.76K
$ 374.76K$ 374.76K

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,998.99999988
99,999,998.99999988 99,999,998.99999988

Make TON Great Again এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 374.76K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.02K। MTONGA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99999998.99999988। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 374.76K

Make TON Great Again-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00347105
$ 0.00347105$ 0.00347105
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00384832
$ 0.00384832$ 0.00384832
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00347105
$ 0.00347105$ 0.00347105

$ 0.00384832
$ 0.00384832$ 0.00384832

$ 0.0481102
$ 0.0481102$ 0.0481102

$ 0.00282325
$ 0.00282325$ 0.00282325

+1.27%

+2.40%

+7.52%

+7.52%

Make TON Great Again (MTONGA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Make TON Great Again থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Make TON Great Again থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007883263 ছিল।
গত 60 দিনে, Make TON Great Again থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003283865 ছিল।
গত 90 দিনে, Make TON Great Again থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005371859137946 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.40%
30 দিন$ -0.0007883263-21.04%
60 দিন$ -0.0003283865-8.76%
90 দিন$ +0.0000005371859137946+0.00%

Make TON Great Again এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Make TON Great Again (MTONGA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MTONGA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Make TON Great Again (MTONGA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Make TON Great Again এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Make TON Great Again এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MTONGA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Make TON Great Again প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Make TON Great Again সম্পর্কে

Make TON Great Again-এর বর্তমান দাম কত?

Make TON Great Again Tk0.4606459726418378248000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 2.39% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

MTONGA-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 2.39% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি MTONGA বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Make TON Great Again-এর তুলনায় Meme,TON Ecosystem,TON Meme টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Meme,TON Ecosystem,TON Meme সেগমেন্টের মধ্যে, MTONGA ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Make TON Great Again-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk46084764.41345894376000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, MTONGA #3746 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.4268364847045643960000 থেকে Tk0.4732295359670040064000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

MTONGA কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Make TON Great Again ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে MTONGA-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

99999998.99999988 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Make TON Great Again সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:56:39 (UTC+8)

Make TON Great Again (MTONGA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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