Magnus Opus by Virtuals প্রাইস (MAGNUS)
Magnus Opus by Virtuals(MAGNUS) বর্তমানে 0.00004865USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 26.52KUSD। MAGNUS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MAGNUS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MAGNUS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Magnus Opus by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Magnus Opus by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000352878 ছিল।
গত 60 দিনে, Magnus Opus by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000461561 ছিল।
গত 90 দিনে, Magnus Opus by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Magnus Opus by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.26%
-3.87%
-17.76%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.
Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MAGNUSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MAGNUS থেকে VND
₫1.28022475
|1 MAGNUS থেকে AUD
A$0.0000744345
|1 MAGNUS থেকে GBP
￡0.000036001
|1 MAGNUS থেকে EUR
€0.0000413525
|1 MAGNUS থেকে USD
$0.00004865
|1 MAGNUS থেকে MYR
RM0.000206276
|1 MAGNUS থেকে TRY
₺0.0019785955
|1 MAGNUS থেকে JPY
¥0.00715155
|1 MAGNUS থেকে ARS
ARS$0.064436925
|1 MAGNUS থেকে RUB
₽0.0038915135
|1 MAGNUS থেকে INR
₹0.004267578
|1 MAGNUS থেকে IDR
Rp0.7846773095
|1 MAGNUS থেকে KRW
₩0.067569012
|1 MAGNUS থেকে PHP
₱0.0027608875
|1 MAGNUS থেকে EGP
￡E.0.002361471
|1 MAGNUS থেকে BRL
R$0.0002641695
|1 MAGNUS থেকে CAD
C$0.0000666505
|1 MAGNUS থেকে BDT
৳0.005903191
|1 MAGNUS থেকে NGN
₦0.0745021235
|1 MAGNUS থেকে UAH
₴0.0020097315
|1 MAGNUS থেকে VES
Bs0.0062272
|1 MAGNUS থেকে CLP
$0.0469959
|1 MAGNUS থেকে PKR
Rs0.013785464
|1 MAGNUS থেকে KZT
₸0.026254459
|1 MAGNUS থেকে THB
฿0.001572368
|1 MAGNUS থেকে TWD
NT$0.001454635
|1 MAGNUS থেকে AED
د.إ0.0001785455
|1 MAGNUS থেকে CHF
Fr0.00003892
|1 MAGNUS থেকে HKD
HK$0.000381416
|1 MAGNUS থেকে MAD
.د.م0.000439796
|1 MAGNUS থেকে MXN
$0.0009034305
|1 MAGNUS থেকে PLN
zł0.000177086
|1 MAGNUS থেকে RON
лв0.0002116275
|1 MAGNUS থেকে SEK
kr0.0004655805
|1 MAGNUS থেকে BGN
лв0.0000812455
|1 MAGNUS থেকে HUF
Ft0.016507918
|1 MAGNUS থেকে CZK
Kč0.001020677
|1 MAGNUS থেকে KWD
د.ك0.00001483825
|1 MAGNUS থেকে ILS
₪0.0001668695