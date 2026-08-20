Magma Staked Monad প্রাইস (GMON)
আজ Magma Staked Monad (GMON)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02873035, যা গত 24 ঘণ্টায় 20.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GMON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GMON-এর জন্য $ 0.02873035।
Magma Staked Monad বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,028,653 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 70.52M GMON। গত 24 ঘণ্টায়, GMON এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02378744 (নিম্ন) এবং $ 0.02936422 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03906158 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01941241।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GMON গত ঘণ্টায় +1.88% এবং গত 7 দিনে +21.53% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 279.03-তে পৌঁছেছে।
Magma Staked Monad এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 279.03। GMON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 70.52M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 70520340.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.03M।
+1.88%
+20.26%
+21.53%
+21.53%
আজকে, Magma Staked Monad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00483931 ছিল।
গত 30 দিনে, Magma Staked Monad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0048861447 ছিল।
গত 60 দিনে, Magma Staked Monad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0084083247 ছিল।
গত 90 দিনে, Magma Staked Monad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000005752855437 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00483931
|+20.26%
|30 দিন
|$ +0.0048861447
|+17.01%
|60 দিন
|$ +0.0084083247
|+29.27%
|90 দিন
|$ +0.000000005752855437
|+0.00%
2040 সালে, Magma Staked Monad এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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GMON-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk3.5329832754733529320000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 20.25% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Magma Staked Monad-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, GMON উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
GMON-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের GMON বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Magma Staked Monad-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk2.9251515448411124288000 থেকে Tk3.6109305371260753744000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
GMON-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং GMON-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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