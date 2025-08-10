Made In USA প্রাইস (MADE)
Made In USA(MADE) বর্তমানে 0.00114937USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 402.27KUSD। MADE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Made In USA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Made In USA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002524899 ছিল।
গত 60 দিনে, Made In USA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001808894 ছিল।
গত 90 দিনে, Made In USA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0002524899
|+21.97%
|60 দিন
|$ +0.0001808894
|+15.74%
|90 দিন
|$ 0
|--
Made In USA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..
Made In USA (MADE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MADEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 MADE থেকে VND
₫30.24567155
|1 MADE থেকে AUD
A$0.0017585361
|1 MADE থেকে GBP
￡0.0008505338
|1 MADE থেকে EUR
€0.0009769645
|1 MADE থেকে USD
$0.00114937
|1 MADE থেকে MYR
RM0.0048733288
|1 MADE থেকে TRY
₺0.0467448779
|1 MADE থেকে JPY
¥0.16895739
|1 MADE থেকে ARS
ARS$1.522340565
|1 MADE থেকে RUB
₽0.0919381063
|1 MADE থেকে INR
₹0.1008227364
|1 MADE থেকে IDR
Rp18.5382232111
|1 MADE থেকে KRW
₩1.5963370056
|1 MADE থেকে PHP
₱0.0652267475
|1 MADE থেকে EGP
￡E.0.0557904198
|1 MADE থেকে BRL
R$0.0062410791
|1 MADE থেকে CAD
C$0.0015746369
|1 MADE থেকে BDT
৳0.1394645558
|1 MADE থেকে NGN
₦1.7601337243
|1 MADE থেকে UAH
₴0.0474804747
|1 MADE থেকে VES
Bs0.14711936
|1 MADE থেকে CLP
$1.11029142
|1 MADE থেকে PKR
Rs0.3256854832
|1 MADE থেকে KZT
₸0.6202690142
|1 MADE থেকে THB
฿0.0371476384
|1 MADE থেকে TWD
NT$0.034366163
|1 MADE থেকে AED
د.إ0.0042181879
|1 MADE থেকে CHF
Fr0.000919496
|1 MADE থেকে HKD
HK$0.0090110608
|1 MADE থেকে MAD
.د.م0.0103903048
|1 MADE থেকে MXN
$0.0213438009
|1 MADE থেকে PLN
zł0.0041837068
|1 MADE থেকে RON
лв0.0049997595
|1 MADE থেকে SEK
kr0.0109994709
|1 MADE থেকে BGN
лв0.0019194479
|1 MADE থেকে HUF
Ft0.3900042284
|1 MADE থেকে CZK
Kč0.0241137826
|1 MADE থেকে KWD
د.ك0.00035055785
|1 MADE থেকে ILS
₪0.0039423391