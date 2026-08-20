Mad Coin প্রাইস ($MAD)
আজ Mad Coin ($MAD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 18.86% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান $MAD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি $MAD-এর জন্য $ 0।
Mad Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 294,973 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 486.11M $MAD। গত 24 ঘণ্টায়, $MAD এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00556353 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, $MAD গত ঘণ্টায় -1.21% এবং গত 7 দিনে -49.44% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 17.48K-তে পৌঁছেছে।
Mad Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 294.97K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 17.48K। $MAD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 486.11M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 486107320.560929। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 294.97K।
-1.21%
-18.86%
-49.44%
-49.44%
আজকে, Mad Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00014080605440108 ছিল।
গত 30 দিনে, Mad Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Mad Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Mad Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00014080605440108
|-18.86%
|30 দিন
|$ 0
|-84.85%
|60 দিন
|$ 0
|-68.44%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Mad Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Mad Coin-এর বর্তমান দাম কত?
Mad Coin Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -18.86% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
$MAD-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র্যাঙ্ক কত?
$MAD-এর মার্কেট ক্যাপ Tk36272954.40940334296000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4016 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।
Mad Coin-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?
গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।
$MAD-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
উন্মুক্ত বাজারে 486107320.560929 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
Mad Coin Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।
Mad Coin-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk0.6841496341880368056000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।
$MAD-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?
মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।
$MAD বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?
উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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