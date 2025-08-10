Mad Bears Club প্রাইস (MBC)
Mad Bears Club(MBC) বর্তমানে 0.09751USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.77KUSD। MBC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MBC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MBC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Mad Bears Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00212528 ছিল।
গত 30 দিনে, Mad Bears Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0577929581 ছিল।
গত 60 দিনে, Mad Bears Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0494983284 ছিল।
গত 90 দিনে, Mad Bears Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.104128134275636 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00212528
|+2.23%
|30 দিন
|$ -0.0577929581
|-59.26%
|60 দিন
|$ -0.0494983284
|-50.76%
|90 দিন
|$ -0.104128134275636
|-51.64%
Mad Bears Club এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.23%
-14.28%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Mad Bears Club (MBC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MBCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MBC থেকে VND
₫2,565.97565
|1 MBC থেকে AUD
A$0.1491903
|1 MBC থেকে GBP
￡0.0721574
|1 MBC থেকে EUR
€0.0828835
|1 MBC থেকে USD
$0.09751
|1 MBC থেকে MYR
RM0.4134424
|1 MBC থেকে TRY
₺3.9657317
|1 MBC থেকে JPY
¥14.33397
|1 MBC থেকে ARS
ARS$129.151995
|1 MBC থেকে RUB
₽7.7998249
|1 MBC থেকে INR
₹8.5535772
|1 MBC থেকে IDR
Rp1,572.7417153
|1 MBC থেকে KRW
₩135.4296888
|1 MBC থেকে PHP
₱5.5336925
|1 MBC থেকে EGP
￡E.4.7331354
|1 MBC থেকে BRL
R$0.5294793
|1 MBC থেকে CAD
C$0.1335887
|1 MBC থেকে BDT
৳11.8318634
|1 MBC থেকে NGN
₦149.3258389
|1 MBC থেকে UAH
₴4.0281381
|1 MBC থেকে VES
Bs12.48128
|1 MBC থেকে CLP
$94.19466
|1 MBC থেকে PKR
Rs27.6304336
|1 MBC থেকে KZT
₸52.6222466
|1 MBC থেকে THB
฿3.1515232
|1 MBC থেকে TWD
NT$2.915549
|1 MBC থেকে AED
د.إ0.3578617
|1 MBC থেকে CHF
Fr0.078008
|1 MBC থেকে HKD
HK$0.7644784
|1 MBC থেকে MAD
.د.م0.8814904
|1 MBC থেকে MXN
$1.8107607
|1 MBC থেকে PLN
zł0.3549364
|1 MBC থেকে RON
лв0.4241685
|1 MBC থেকে SEK
kr0.9331707
|1 MBC থেকে BGN
лв0.1628417
|1 MBC থেকে HUF
Ft33.0870932
|1 MBC থেকে CZK
Kč2.0457598
|1 MBC থেকে KWD
د.ك0.02974055
|1 MBC থেকে ILS
₪0.3344593