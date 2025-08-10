LunarCrush প্রাইস (LUNR)
LunarCrush(LUNR) বর্তমানে 0.00283753USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 425.63KUSD। LUNR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LUNR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LUNR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LunarCrush থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LunarCrush থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002667882 ছিল।
গত 60 দিনে, LunarCrush থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002303277 ছিল।
গত 90 দিনে, LunarCrush থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
LunarCrush এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-26.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.
LunarCrush (LUNR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LUNRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
