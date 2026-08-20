Lunar Lad প্রাইস (LAD)
আজ Lunar Lad (LAD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.28% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LAD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LAD-এর জন্য $ 0।
Lunar Lad বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 366,881 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1000.00M LAD। গত 24 ঘণ্টায়, LAD এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LAD গত ঘণ্টায় +1.45% এবং গত 7 দিনে -13.41% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 242.44K-তে পৌঁছেছে।
Lunar Lad এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 366.88K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 242.44K। LAD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1000.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999996144.855499। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 366.88K।
+1.45%
-1.28%
-13.41%
-13.41%
আজকে, Lunar Lad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Lunar Lad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Lunar Lad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Lunar Lad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.28%
|30 দিন
|$ 0
|+3.68%
|60 দিন
|$ 0
|+6.96%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Lunar Lad এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Lunar Lad-এর বর্তমান দাম কত?
Lunar Lad Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -1.28% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
LAD-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র্যাঙ্ক কত?
LAD-এর মার্কেট ক্যাপ Tk45115511.54402710712000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #3764 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।
Lunar Lad-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?
গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।
LAD-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
উন্মুক্ত বাজারে 999996144.855499 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
Lunar Lad Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।
Lunar Lad-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।
LAD-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?
মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।
LAD বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?
উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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