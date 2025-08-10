LULU প্রাইস (LULU)
LULU(LULU) বর্তমানে 0.00649989USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 71.69KUSD। LULU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LULU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LULU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LULU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.011003407436519032 ছিল।
গত 30 দিনে, LULU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0030372698 ছিল।
গত 60 দিনে, LULU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020993396 ছিল।
গত 90 দিনে, LULU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00930111657798718 ছিল।
LULU এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
-62.86%
+4.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy
LULU (LULU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LULUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 LULU থেকে VND
₫171.04460535
|1 LULU থেকে AUD
A$0.0099448317
|1 LULU থেকে GBP
￡0.0048099186
|1 LULU থেকে EUR
€0.0055249065
|1 LULU থেকে USD
$0.00649989
|1 LULU থেকে MYR
RM0.0275595336
|1 LULU থেকে TRY
₺0.2643505263
|1 LULU থেকে JPY
¥0.95548383
|1 LULU থেকে ARS
ARS$8.609104305
|1 LULU থেকে RUB
₽0.5199262011
|1 LULU থেকে INR
₹0.5701703508
|1 LULU থেকে IDR
Rp104.8369208067
|1 LULU থেকে KRW
₩9.0275672232
|1 LULU থেকে PHP
₱0.3688687575
|1 LULU থেকে EGP
￡E.0.3155046606
|1 LULU থেকে BRL
R$0.0352944027
|1 LULU থেকে CAD
C$0.0089048493
|1 LULU থেকে BDT
৳0.7886966526
|1 LULU থেকে NGN
₦9.9538665471
|1 LULU থেকে UAH
₴0.2685104559
|1 LULU থেকে VES
Bs0.83198592
|1 LULU থেকে CLP
$6.27889374
|1 LULU থেকে PKR
Rs1.8418088304
|1 LULU থেকে KZT
₸3.5077306374
|1 LULU থেকে THB
฿0.2100764448
|1 LULU থেকে TWD
NT$0.194346711
|1 LULU থেকে AED
د.إ0.0238545963
|1 LULU থেকে CHF
Fr0.005199912
|1 LULU থেকে HKD
HK$0.0509591376
|1 LULU থেকে MAD
.د.م0.0587590056
|1 LULU থেকে MXN
$0.1207029573
|1 LULU থেকে PLN
zł0.0236595996
|1 LULU থেকে RON
лв0.0282745215
|1 LULU থেকে SEK
kr0.0622039473
|1 LULU থেকে BGN
лв0.0108548163
|1 LULU থেকে HUF
Ft2.2055426748
|1 LULU থেকে CZK
Kč0.1363676922
|1 LULU থেকে KWD
د.ك0.00198246645
|1 LULU থেকে ILS
₪0.0222946227