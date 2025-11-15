বিনিময়DEX+
Lucky Moon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। LUCKYMOON-এর মার্কেট ক্যাপ 58,951 USD। LUCKYMOON থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Lucky Moon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। LUCKYMOON-এর মার্কেট ক্যাপ 58,951 USD। LUCKYMOON থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

LUCKYMOON সম্পর্কে আরও

LUCKYMOON প্রাইসের তথ্য

LUCKYMOON কী

LUCKYMOON অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

LUCKYMOON টোকেনোমিক্স

LUCKYMOON প্রাইস পূর্বাভাস

Lucky Moon লোগো

Lucky Moon প্রাইস (LUCKYMOON)

তালিকাভুক্ত নয়

1 LUCKYMOON থেকে USD লাইভ প্রাইস:

--
----
-6.70%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Lucky Moon (LUCKYMOON) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:39:43 (UTC+8)

Lucky Moon-এর আজকের প্রাইস

আজ Lucky Moon (LUCKYMOON)-এর লাইভ প্রাইস --, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.73% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LUCKYMOON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LUCKYMOON-এর জন্য --

Lucky Moon বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 58,951 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 21.00B LUCKYMOON। গত 24 ঘণ্টায়, LUCKYMOON এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00265184 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LUCKYMOON গত ঘণ্টায় +0.03% এবং গত 7 দিনে -8.54% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Lucky Moon (LUCKYMOON) এর মার্কেট তথ্য

$ 58.95K
$ 58.95K$ 58.95K

--
----

$ 58.95K
$ 58.95K$ 58.95K

21.00B
21.00B 21.00B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Lucky Moon এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 58.95K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। LUCKYMOON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 21.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 58.95K

Lucky Moon-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00265184
$ 0.00265184$ 0.00265184

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-6.72%

-8.54%

-8.54%

Lucky Moon (LUCKYMOON) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Lucky Moon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Lucky Moon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Lucky Moon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Lucky Moon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-6.72%
30 দিন$ 0-91.37%
60 দিন$ 0-99.25%
90 দিন$ 0--

Lucky Moon এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Lucky Moon (LUCKYMOON) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, LUCKYMOON এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Lucky Moon (LUCKYMOON) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Lucky Moon এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Lucky Moon (LUCKYMOON) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Lucky Moon সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Lucky Moon-এর মূল্য কত হবে?
যদি Lucky Moon বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Lucky Moon-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:39:43 (UTC+8)

Lucky Moon (LUCKYMOON) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

