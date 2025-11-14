বিনিময়DEX+
Lorenzo Wrapped Bitcoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 96,458 USD। ENZOBTC-এর মার্কেট ক্যাপ 251,482,231 USD। ENZOBTC থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 ENZOBTC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$96,603
$96,603
-5.20%1D
mexc
USD
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:40:13 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin-এর আজকের প্রাইস

আজ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)-এর লাইভ প্রাইস $ 96,458, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.23% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ENZOBTC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ENZOBTC-এর জন্য $ 96,458

Lorenzo Wrapped Bitcoin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 251,482,231 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.64K ENZOBTC। গত 24 ঘণ্টায়, ENZOBTC এর ট্রেড হয়েছে $ 94,306 (নিম্ন) এবং $ 101,914 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 115,819 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 94,306

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ENZOBTC গত ঘণ্টায় +1.99% এবং গত 7 দিনে -4.07% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) এর মার্কেট তথ্য

$ 251.48M
$ 251.48M

--
--

$ 251.48M
$ 251.48M

2.64K
2.64K

2,636.93979043
2,636.93979043

Lorenzo Wrapped Bitcoin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 251.48M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। ENZOBTC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.64K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2636.93979043। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 251.48M

Lorenzo Wrapped Bitcoin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 94,306
$ 94,306
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 101,914
$ 101,914
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 94,306
$ 94,306

$ 101,914
$ 101,914

$ 115,819
$ 115,819

$ 94,306
$ 94,306

+1.99%

-5.23%

-4.07%

-4.07%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Lorenzo Wrapped Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -5,324.23261532229 ছিল।
গত 30 দিনে, Lorenzo Wrapped Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -13,859.8281666000 ছিল।
গত 60 দিনে, Lorenzo Wrapped Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -12,805.2046236000 ছিল।
গত 90 দিনে, Lorenzo Wrapped Bitcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -5,324.23261532229-5.23%
30 দিন$ -13,859.8281666000-14.36%
60 দিন$ -12,805.2046236000-13.27%
90 দিন$ 0--

Lorenzo Wrapped Bitcoin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ENZOBTC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Lorenzo Wrapped Bitcoin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Lorenzo Wrapped Bitcoin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Lorenzo Wrapped Bitcoin-এর মূল্য কত হবে?
যদি Lorenzo Wrapped Bitcoin বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Lorenzo Wrapped Bitcoin-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:40:13 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Lorenzo Wrapped Bitcoin সম্পর্কে আরও জানুন

$0.00000

$0.00000

$0.011612

$0.0999

$0.1386

$0.005800

$0.1386

$0.00000006335

$0.0000002213

$0.001024

ডিসক্লেইমার

