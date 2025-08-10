Looped Hype প্রাইস (LHYPE)
Looped Hype(LHYPE) বর্তমানে 44.63USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 51.25MUSD। LHYPE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LHYPE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LHYPE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Looped Hype থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.23 ছিল।
গত 30 দিনে, Looped Hype থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3479533320 ছিল।
গত 60 দিনে, Looped Hype থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.8613096340 ছিল।
গত 90 দিনে, Looped Hype থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +19.545530407673224 ছিল।
|আজ
|$ +3.23
|+7.80%
|30 দিন
|$ +0.3479533320
|+0.78%
|60 দিন
|$ +2.8613096340
|+6.41%
|90 দিন
|$ +19.545530407673224
|+77.92%
Looped Hype এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.59%
+7.80%
+18.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.
Looped Hype (LHYPE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LHYPEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
