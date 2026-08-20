long boi প্রাইস (LONG)
আজ long boi (LONG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 24.48% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LONG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LONG-এর জন্য $ 0।
long boi বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 21,907 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.43M LONG। গত 24 ঘণ্টায়, LONG এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00851294 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LONG গত ঘণ্টায় +0.62% এবং গত 7 দিনে +39.06% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
long boi এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 21.91K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। LONG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.43M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999431611.269878। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.91K।
+0.62%
+24.48%
+39.06%
+39.06%
আজকে, long boi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, long boi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, long boi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, long boi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+24.48%
|30 দিন
|$ 0
|+50.72%
|60 দিন
|$ 0
|+34.13%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, long boi এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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long boi-এর বাস্তব দাম কত?
বর্তমান মূল্যায়ন Tk এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 24.48% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
বাজারের মনোভাব LONG-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।
long boi-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র্যাঙ্ক কত?
Tk2693913.04372535464000 বাজার মূল্য নিয়ে, long boi #7254 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।
সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?
LONG ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
LONG-এর আজকের অস্থিরতা কত?
টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?
টি Tk থেকে Tk পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।
long boi-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (999431611.269878 টোকেন), Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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