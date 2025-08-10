LOKY সম্পর্কে আরও

Loky by Virtuals লোগো

Loky by Virtuals প্রাইস (LOKY)

Loky by Virtuals (LOKY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00191957
$0.00191957$0.00191957
+39.60%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Loky by Virtuals (LOKY) এর প্রাইস

Loky by Virtuals(LOKY) বর্তমানে 0.00191957USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.77MUSD। LOKY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Loky by Virtuals এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+39.67%
Loky by Virtuals এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
923.46M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LOKY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LOKY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Loky by Virtuals (LOKY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Loky by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00054524 ছিল।
গত 30 দিনে, Loky by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004748388 ছিল।
গত 60 দিনে, Loky by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010662226 ছিল।
গত 90 দিনে, Loky by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000218919033082425 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00054524+39.67%
30 দিন$ -0.0004748388-24.73%
60 দিন$ -0.0010662226-55.54%
90 দিন$ -0.000218919033082425-10.23%

Loky by Virtuals (LOKY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Loky by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00134082
$ 0.00134082$ 0.00134082

$ 0.00199909
$ 0.00199909$ 0.00199909

$ 0.0115318
$ 0.0115318$ 0.0115318

+5.47%

+39.67%

+113.90%

Loky by Virtuals (LOKY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
----

923.46M
923.46M 923.46M

Loky by Virtuals (LOKY) কী?

Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor.

Loky by Virtuals (LOKY) এর টোকেনোমিক্স

Loky by Virtuals (LOKY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LOKYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

