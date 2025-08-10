LOK প্রাইস (LOK)
LOK(LOK) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 78.61KUSD। LOK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LOK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LOK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LOK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LOK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, LOK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, LOK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.80%
|30 দিন
|$ 0
|-61.83%
|60 দিন
|$ 0
|-75.42%
|90 দিন
|$ 0
|--
LOK এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.24%
-3.80%
+1.82%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
LOK is a meme token on Avalanche network for the Loksmith DAO. Jon Lok is a blue cat who has been wrongly accused of crypto crimes, he must now work with his allies to find out who framed him and clear his name. We pride the Loksmith project on its deep storyline and lore. We utilize the NFTs, AI trading, and Bridge Fees to bolster the token price. We have a large dedicated community on the Avalanche network and with in the Arena App.
LOK (LOK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LOKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
