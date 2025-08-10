LOD3 Token প্রাইস (LOD3)
LOD3 Token(LOD3) বর্তমানে 0.00145046USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 93.03KUSD। LOD3 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LOD3 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LOD3 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LOD3 Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LOD3 Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001808973 ছিল।
গত 60 দিনে, LOD3 Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008512240 ছিল।
গত 90 দিনে, LOD3 Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00131886585866142237 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.19%
|30 দিন
|$ -0.0001808973
|-12.47%
|60 দিন
|$ +0.0008512240
|+58.69%
|90 দিন
|$ +0.00131886585866142237
|+1,002.22%
LOD3 Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.19%
-12.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools.
