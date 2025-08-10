Locked Money প্রাইস (LMY)
Locked Money(LMY) বর্তমানে 0,00231812USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,12MUSD। LMY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LMY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LMY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Locked Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,00010717 ছিল।
গত 30 দিনে, Locked Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0001564564 ছিল।
গত 60 দিনে, Locked Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0004960895 ছিল।
গত 90 দিনে, Locked Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0013450201178217706 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0,00010717
|+4,85%
|30 দিন
|$ +0,0001564564
|+6,75%
|60 দিন
|$ -0,0004960895
|-21,40%
|90 দিন
|$ -0,0013450201178217706
|-36,71%
Locked Money এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0,12%
+4,85%
+16,80%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth. Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements. Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions. Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy. Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency.
Locked Money (LMY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LMYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 LMY থেকে VND
₫61,0013278
|1 LMY থেকে AUD
A$0,0035467236
|1 LMY থেকে GBP
￡0,0017154088
|1 LMY থেকে EUR
€0,001970402
|1 LMY থেকে USD
$0,00231812
|1 LMY থেকে MYR
RM0,0098288288
|1 LMY থেকে TRY
₺0,0942779404
|1 LMY থেকে JPY
¥0,34076364
|1 LMY থেকে ARS
ARS$3,07034994
|1 LMY থেকে RUB
₽0,1854264188
|1 LMY থেকে INR
₹0,2033454864
|1 LMY থেকে IDR
Rp37,3890270236
|1 LMY থেকে KRW
₩3,2195905056
|1 LMY থেকে PHP
₱0,13155331
|1 LMY থেকে EGP
￡E.0,1125215448
|1 LMY থেকে BRL
R$0,0125873916
|1 LMY থেকে CAD
C$0,0031758244
|1 LMY থেকে BDT
৳0,2812806808
|1 LMY থেকে NGN
₦3,5499457868
|1 LMY থেকে UAH
₴0,0957615372
|1 LMY থেকে VES
Bs0,29671936
|1 LMY থেকে CLP
$2,23930392
|1 LMY থেকে PKR
Rs0,6568624832
|1 LMY থেকে KZT
₸1,2509966392
|1 LMY থেকে THB
฿0,0749216384
|1 LMY থেকে TWD
NT$0,069311788
|1 LMY থেকে AED
د.إ0,0085075004
|1 LMY থেকে CHF
Fr0,001854496
|1 LMY থেকে HKD
HK$0,0181740608
|1 LMY থেকে MAD
.د.م0,0209558048
|1 LMY থেকে MXN
$0,0430474884
|1 LMY থেকে PLN
zł0,0084379568
|1 LMY থেকে RON
лв0,010083822
|1 LMY থেকে SEK
kr0,0221844084
|1 LMY থেকে BGN
лв0,0038712604
|1 LMY থেকে HUF
Ft0,7865844784
|1 LMY থেকে CZK
Kč0,0486341576
|1 LMY থেকে KWD
د.ك0,0007070266
|1 LMY থেকে ILS
₪0,0079511516