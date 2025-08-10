LLAMA সম্পর্কে আরও

Llama লোগো

Llama প্রাইস (LLAMA)

তালিকাভুক্ত নয়

Llama (LLAMA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01695215
$0.01695215$0.01695215
+3.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Llama (LLAMA) এর প্রাইস

Llama(LLAMA) বর্তমানে 0.01695215USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। LLAMA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Llama এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 4.32K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.81%
Llama এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LLAMA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LLAMA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Llama (LLAMA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Llama থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00062268 ছিল।
গত 30 দিনে, Llama থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0070530657 ছিল।
গত 60 দিনে, Llama থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0065928877 ছিল।
গত 90 দিনে, Llama থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.003928379558580515 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00062268+3.81%
30 দিন$ +0.0070530657+41.61%
60 দিন$ +0.0065928877+38.89%
90 দিন$ +0.003928379558580515+30.16%

Llama (LLAMA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Llama এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01614781
$ 0.01614781$ 0.01614781

$ 0.01701749
$ 0.01701749$ 0.01701749

$ 0.111532
$ 0.111532$ 0.111532

+0.73%

+3.81%

+6.85%

Llama (LLAMA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.32K
$ 4.32K$ 4.32K

0.00
0.00 0.00

Llama (LLAMA) কী?

daolama.co is a pool-to-peer NFT lending protocol that enables users to put their NFT down as collateral and receive instant access to a trust-less loan without having to talk to the lender or wait to be approved. daolama.co has an NFT marketplace with white-listed collections where users can trade their NFTs daolama.co has NFT rental service - users can rent tokens with or without any collaterals

Llama (LLAMA) এর টোকেনোমিক্স

Llama (LLAMA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LLAMAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Llama (LLAMA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

