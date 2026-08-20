Little Rabbit Staking Token প্রাইস (LRST)
আজ Little Rabbit Staking Token (LRST)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.85% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LRST থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LRST-এর জন্য $ 0।
Little Rabbit Staking Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 336,099 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 843.65M LRST। গত 24 ঘণ্টায়, LRST এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00219569 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LRST গত ঘণ্টায় -2.39% এবং গত 7 দিনে -11.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 4.43K-তে পৌঁছেছে।
Little Rabbit Staking Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 336.10K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 4.43K। LRST এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 843.65M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 843652236.497944। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 336.10K।
-2.39%
-8.84%
-11.39%
-11.39%
আজকে, Little Rabbit Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Little Rabbit Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Little Rabbit Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Little Rabbit Staking Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-8.84%
|30 দিন
|$ 0
|-29.34%
|60 দিন
|$ 0
|+77.76%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Little Rabbit Staking Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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কোনটি Little Rabbit Staking Token-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?
Little Rabbit Staking Token (LRST) এখন Tk BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -8.84% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।
আজ Little Rabbit Staking Token-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?
গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং BNB Chain Ecosystem,Meme সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।
LRST-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?
িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।
Little Rabbit Staking Token বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?
এটি বর্তমানে #3857 বাজার র্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk41330236.00141726248000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
LRST-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?
843652236.497944 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।
আজকের দাম কীভাবে Little Rabbit Staking Token-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?
গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk এবং Tk দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।
Little Rabbit Staking Token কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?
অন্যান্য BNB Chain Ecosystem,Meme টোকেনের বিপরীতে, LRST ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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