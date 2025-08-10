Listapie প্রাইস (LTP)
Listapie(LTP) বর্তমানে 0.311215USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। LTP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LTP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LTP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Listapie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002919736298431 ছিল।
গত 30 দিনে, Listapie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0892925318 ছিল।
গত 60 দিনে, Listapie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0649269492 ছিল।
গত 90 দিনে, Listapie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.05675346044800764 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0002919736298431
|-0.09%
|30 দিন
|$ +0.0892925318
|+28.69%
|60 দিন
|$ +0.0649269492
|+20.86%
|90 দিন
|$ +0.05675346044800764
|+22.30%
Listapie এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.50%
-0.09%
+13.33%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Listapie (LTP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LTPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 LTP থেকে VND
₫8,189.622725
|1 LTP থেকে AUD
A$0.47615895
|1 LTP থেকে GBP
￡0.2302991
|1 LTP থেকে EUR
€0.26453275
|1 LTP থেকে USD
$0.311215
|1 LTP থেকে MYR
RM1.3195516
|1 LTP থেকে TRY
₺12.69445985
|1 LTP থেকে JPY
¥45.748605
|1 LTP থেকে ARS
ARS$412.2042675
|1 LTP থেকে RUB
₽24.81317195
|1 LTP থেকে INR
₹27.2997798
|1 LTP থেকে IDR
Rp5,019.59607145
|1 LTP থেকে KRW
₩432.2402892
|1 LTP থেকে PHP
₱17.66145125
|1 LTP থেকে EGP
￡E.14.99122655
|1 LTP থেকে BRL
R$1.68989745
|1 LTP থেকে CAD
C$0.42636455
|1 LTP থেকে BDT
৳37.7628281
|1 LTP থেকে NGN
₦476.59153885
|1 LTP থেকে UAH
₴12.85629165
|1 LTP থেকে VES
Bs39.83552
|1 LTP থেকে CLP
$301.567335
|1 LTP থেকে PKR
Rs88.1858824
|1 LTP থেকে KZT
₸167.9502869
|1 LTP থেকে THB
฿9.98066505
|1 LTP থেকে TWD
NT$9.3053285
|1 LTP থেকে AED
د.إ1.14215905
|1 LTP থেকে CHF
Fr0.248972
|1 LTP থেকে HKD
HK$2.4399256
|1 LTP থেকে MAD
.د.م2.8133836
|1 LTP থেকে MXN
$5.77926255
|1 LTP থেকে PLN
zł1.1328226
|1 LTP থেকে RON
лв1.35378525
|1 LTP থেকে SEK
kr2.97832755
|1 LTP থেকে BGN
лв0.51972905
|1 LTP থেকে HUF
Ft105.6014738
|1 LTP থেকে CZK
Kč6.5292907
|1 LTP থেকে KWD
د.ك0.094298145
|1 LTP থেকে ILS
₪1.06746745