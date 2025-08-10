Liqwid Finance প্রাইস (LQ)
Liqwid Finance(LQ) বর্তমানে 3.04USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 61.39MUSD। LQ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LQ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LQ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Liqwid Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04286388 ছিল।
গত 30 দিনে, Liqwid Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8097043040 ছিল।
গত 60 দিনে, Liqwid Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0584552480 ছিল।
গত 90 দিনে, Liqwid Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0811307054464035 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.04286388
|+1.43%
|30 দিন
|$ +0.8097043040
|+26.64%
|60 দিন
|$ +0.0584552480
|+1.92%
|90 দিন
|$ -0.0811307054464035
|-2.59%
Liqwid Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.72%
+1.43%
+10.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).
Liqwid Finance (LQ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LQটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
