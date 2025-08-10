LUSD সম্পর্কে আরও

আজকে Liquity USD (LUSD) এর প্রাইস

Liquity USD(LUSD) বর্তমানে 1.003USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 39.74MUSD। LUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Liquity USD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.10%
Liquity USD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
39.63M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Liquity USD (LUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Liquity USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00104669 ছিল।
গত 30 দিনে, Liquity USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007639851 ছিল।
গত 60 দিনে, Liquity USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025954631 ছিল।
গত 90 দিনে, Liquity USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005952762592801 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00104669+0.10%
30 দিন$ -0.0007639851-0.07%
60 দিন$ +0.0025954631+0.26%
90 দিন$ +0.0005952762592801+0.06%

Liquity USD (LUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Liquity USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

-0.01%

+0.10%

+0.17%

Liquity USD (LUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 39.74M
$ 39.74M$ 39.74M

--
----

39.63M
39.63M 39.63M

Liquity USD (LUSD) কী?

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

LUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 LUSD থেকে VND
26,393.945
1 LUSD থেকে AUD
A$1.53459
1 LUSD থেকে GBP
0.74222
1 LUSD থেকে EUR
0.85255
1 LUSD থেকে USD
$1.003
1 LUSD থেকে MYR
RM4.25272
1 LUSD থেকে TRY
40.79201
1 LUSD থেকে JPY
¥147.441
1 LUSD থেকে ARS
ARS$1,328.4735
1 LUSD থেকে RUB
80.22997
1 LUSD থেকে INR
87.98316
1 LUSD থেকে IDR
Rp16,177.41709
1 LUSD থেকে KRW
1,393.04664
1 LUSD থেকে PHP
56.92025
1 LUSD থেকে EGP
￡E.48.68562
1 LUSD থেকে BRL
R$5.44629
1 LUSD থেকে CAD
C$1.37411
1 LUSD থেকে BDT
121.70402
1 LUSD থেকে NGN
1,535.98417
1 LUSD থেকে UAH
41.43393
1 LUSD থেকে VES
Bs128.384
1 LUSD থেকে CLP
$968.898
1 LUSD থেকে PKR
Rs284.21008
1 LUSD থেকে KZT
541.27898
1 LUSD থেকে THB
฿32.41696
1 LUSD থেকে TWD
NT$29.9897
1 LUSD থেকে AED
د.إ3.68101
1 LUSD থেকে CHF
Fr0.8024
1 LUSD থেকে HKD
HK$7.86352
1 LUSD থেকে MAD
.د.م9.06712
1 LUSD থেকে MXN
$18.62571
1 LUSD থেকে PLN
3.65092
1 LUSD থেকে RON
лв4.36305
1 LUSD থেকে SEK
kr9.59871
1 LUSD থেকে BGN
лв1.67501
1 LUSD থেকে HUF
Ft340.33796
1 LUSD থেকে CZK
21.04294
1 LUSD থেকে KWD
د.ك0.305915
1 LUSD থেকে ILS
3.44029