Liquity USD প্রাইস (LUSD)
Liquity USD(LUSD) বর্তমানে 1.003USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 39.74MUSD। LUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Liquity USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00104669 ছিল।
গত 30 দিনে, Liquity USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007639851 ছিল।
গত 60 দিনে, Liquity USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025954631 ছিল।
গত 90 দিনে, Liquity USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005952762592801 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00104669
|+0.10%
|30 দিন
|$ -0.0007639851
|-0.07%
|60 দিন
|$ +0.0025954631
|+0.26%
|90 দিন
|$ +0.0005952762592801
|+0.06%
Liquity USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+0.10%
+0.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
Liquity USD (LUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
