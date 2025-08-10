BOLD সম্পর্কে আরও

Liquity BOLD লোগো

Liquity BOLD প্রাইস (BOLD)

তালিকাভুক্ত নয়

Liquity BOLD (BOLD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.998701
$0.998701$0.998701
0.00%1D
USD

আজকে Liquity BOLD (BOLD) এর প্রাইস

Liquity BOLD(BOLD) বর্তমানে 0.998629USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 43.14MUSD। BOLD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Liquity BOLD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.08%
Liquity BOLD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
43.19M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BOLD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOLD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Liquity BOLD (BOLD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Liquity BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00082453 ছিল।
গত 30 দিনে, Liquity BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004155295 ছিল।
গত 60 দিনে, Liquity BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0059760955 ছিল।
গত 90 দিনে, Liquity BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00082453+0.08%
30 দিন$ -0.0004155295-0.04%
60 দিন$ +0.0059760955+0.60%
90 দিন$ 0--

Liquity BOLD (BOLD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Liquity BOLD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.997804
$ 0.997804$ 0.997804

$ 0.998964
$ 0.998964$ 0.998964

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

-0.02%

+0.08%

-0.00%

Liquity BOLD (BOLD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 43.14M
$ 43.14M$ 43.14M

--
----

43.19M
43.19M 43.19M

Liquity BOLD (BOLD) কী?

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Liquity BOLD (BOLD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Liquity BOLD (BOLD) এর টোকেনোমিক্স

Liquity BOLD (BOLD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOLDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Liquity BOLD (BOLD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

BOLD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BOLD থেকে VND
26,278.922135
1 BOLD থেকে AUD
A$1.52790237
1 BOLD থেকে GBP
0.73898546
1 BOLD থেকে EUR
0.84883465
1 BOLD থেকে USD
$0.998629
1 BOLD থেকে MYR
RM4.23418696
1 BOLD থেকে TRY
40.61424143
1 BOLD থেকে JPY
¥146.798463
1 BOLD থেকে ARS
ARS$1,322.6841105
1 BOLD থেকে RUB
79.88033371
1 BOLD থেকে INR
87.59973588
1 BOLD থেকে IDR
Rp16,106.91709987
1 BOLD থেকে KRW
1,386.97584552
1 BOLD থেকে PHP
56.67219575
1 BOLD থেকে EGP
￡E.48.47345166
1 BOLD থেকে BRL
R$5.42255547
1 BOLD থেকে CAD
C$1.36812173
1 BOLD থেকে BDT
121.17364286
1 BOLD থেকে NGN
1,529.29046431
1 BOLD থেকে UAH
41.25336399
1 BOLD থেকে VES
Bs127.824512
1 BOLD থেকে CLP
$964.675614
1 BOLD থেকে PKR
Rs282.97151344
1 BOLD থেকে KZT
538.92012614
1 BOLD থেকে THB
฿32.27568928
1 BOLD থেকে TWD
NT$29.8590071
1 BOLD থেকে AED
د.إ3.66496843
1 BOLD থেকে CHF
Fr0.7989032
1 BOLD থেকে HKD
HK$7.82925136
1 BOLD থেকে MAD
.د.م9.02760616
1 BOLD থেকে MXN
$18.54454053
1 BOLD থেকে PLN
3.63500956
1 BOLD থেকে RON
лв4.34403615
1 BOLD থেকে SEK
kr9.55687953
1 BOLD থেকে BGN
лв1.66771043
1 BOLD থেকে HUF
Ft338.85479228
1 BOLD থেকে CZK
20.95123642
1 BOLD থেকে KWD
د.ك0.304581845
1 BOLD থেকে ILS
3.42529747