Liquina প্রাইস (LQNA)
Liquina(LQNA) বর্তমানে 1.17USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.25MUSD। LQNA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LQNA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LQNA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Liquina থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003619885807747 ছিল।
গত 30 দিনে, Liquina থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5714745660 ছিল।
গত 60 দিনে, Liquina থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.8209056960 ছিল।
গত 90 দিনে, Liquina থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.215477906014986 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.003619885807747
|-0.30%
|30 দিন
|$ -0.5714745660
|-48.84%
|60 দিন
|$ -0.8209056960
|-70.16%
|90 দিন
|$ -2.215477906014986
|-65.44%
Liquina এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.30%
-0.30%
+10.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."
Liquina (LQNA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LQNAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 LQNA থেকে VND
₫30,788.55
|1 LQNA থেকে AUD
A$1.7901
|1 LQNA থেকে GBP
￡0.8658
|1 LQNA থেকে EUR
€0.9945
|1 LQNA থেকে USD
$1.17
|1 LQNA থেকে MYR
RM4.9608
|1 LQNA থেকে TRY
₺47.5839
|1 LQNA থেকে JPY
¥171.99
|1 LQNA থেকে ARS
ARS$1,549.665
|1 LQNA থেকে RUB
₽93.5883
|1 LQNA থেকে INR
₹102.6324
|1 LQNA থেকে IDR
Rp18,870.9651
|1 LQNA থেকে KRW
₩1,624.9896
|1 LQNA থেকে PHP
₱66.3975
|1 LQNA থেকে EGP
￡E.56.7918
|1 LQNA থেকে BRL
R$6.3531
|1 LQNA থেকে CAD
C$1.6029
|1 LQNA থেকে BDT
৳141.9678
|1 LQNA থেকে NGN
₦1,791.7263
|1 LQNA থেকে UAH
₴48.3327
|1 LQNA থেকে VES
Bs149.76
|1 LQNA থেকে CLP
$1,130.22
|1 LQNA থেকে PKR
Rs331.5312
|1 LQNA থেকে KZT
₸631.4022
|1 LQNA থেকে THB
฿37.8144
|1 LQNA থেকে TWD
NT$34.983
|1 LQNA থেকে AED
د.إ4.2939
|1 LQNA থেকে CHF
Fr0.936
|1 LQNA থেকে HKD
HK$9.1728
|1 LQNA থেকে MAD
.د.م10.5768
|1 LQNA থেকে MXN
$21.7269
|1 LQNA থেকে PLN
zł4.2588
|1 LQNA থেকে RON
лв5.0895
|1 LQNA থেকে SEK
kr11.1969
|1 LQNA থেকে BGN
лв1.9539
|1 LQNA থেকে HUF
Ft397.0044
|1 LQNA থেকে CZK
Kč24.5466
|1 LQNA থেকে KWD
د.ك0.35685
|1 LQNA থেকে ILS
₪4.0131