LiquidDriver প্রাইস (LQDR)
LiquidDriver(LQDR) বর্তমানে 0.195543USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.99MUSD। LQDR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, LiquidDriver থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025492319040284 ছিল।
গত 30 দিনে, LiquidDriver থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0519595295 ছিল।
গত 60 দিনে, LiquidDriver থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0320382930 ছিল।
গত 90 দিনে, LiquidDriver থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0546886056528794 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0025492319040284
|-1.28%
|30 দিন
|$ -0.0519595295
|-26.57%
|60 দিন
|$ -0.0320382930
|-16.38%
|90 দিন
|$ -0.0546886056528794
|-21.85%
LiquidDriver এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.12%
-1.28%
-15.49%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.
LiquidDriver (LQDR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LQDRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
