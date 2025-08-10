Liquid Mercury প্রাইস (MERC)
Liquid Mercury(MERC) বর্তমানে 0.00660499USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.95MUSD। MERC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MERC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MERC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Liquid Mercury থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00144586 ছিল।
গত 30 দিনে, Liquid Mercury থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0064412397 ছিল।
গত 60 দিনে, Liquid Mercury থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0076391524 ছিল।
গত 90 দিনে, Liquid Mercury থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.004193474321176155 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00144586
|+28.03%
|30 দিন
|$ +0.0064412397
|+97.52%
|60 দিন
|$ +0.0076391524
|+115.66%
|90 দিন
|$ +0.004193474321176155
|+173.89%
Liquid Mercury এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
+28.03%
+164.20%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. 1. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. 2. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. 3. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization.
Liquid Mercury (MERC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MERCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
