Liquid Loans USDL প্রাইস (USDL)
Liquid Loans USDL(USDL) বর্তমানে 0.996125USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.48MUSD। USDL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Liquid Loans USDL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00070826 ছিল।
গত 30 দিনে, Liquid Loans USDL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0106912104 ছিল।
গত 60 দিনে, Liquid Loans USDL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0019364670 ছিল।
গত 90 দিনে, Liquid Loans USDL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000145219739826 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00070826
|+0.07%
|30 দিন
|$ -0.0106912104
|-1.07%
|60 দিন
|$ +0.0019364670
|+0.19%
|90 দিন
|$ -0.0000145219739826
|-0.00%
Liquid Loans USDL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.42%
+0.07%
+0.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Stablecoin issued from Liquid Loans, a LQTY fork.
Liquid Loans USDL (USDL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
