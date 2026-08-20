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Liora Nuclear Beam-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। $BEAM-এর মার্কেট ক্যাপ 32,426 USD। $BEAM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Liora Nuclear Beam-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। $BEAM-এর মার্কেট ক্যাপ 32,426 USD। $BEAM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

$BEAM সম্পর্কে আরও

$BEAM প্রাইসের তথ্য

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Liora Nuclear Beam লোগো

Liora Nuclear Beam প্রাইস ($BEAM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 $BEAM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.0000325
$0.0000325$0.0000325
+10.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Liora Nuclear Beam ($BEAM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:37:29 (UTC+8)

Liora Nuclear Beam-এর আজকের প্রাইস

আজ Liora Nuclear Beam ($BEAM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.32% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান $BEAM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি $BEAM-এর জন্য $ 0

Liora Nuclear Beam বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 32,426 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.90M $BEAM। গত 24 ঘণ্টায়, $BEAM এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00872357 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, $BEAM গত ঘণ্টায় -0.41% এবং গত 7 দিনে +12.36% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Liora Nuclear Beam ($BEAM) এর মার্কেট তথ্য

$ 32.43K
$ 32.43K$ 32.43K

--
----

$ 32.43K
$ 32.43K$ 32.43K

999.90M
999.90M 999.90M

999,896,618.863976
999,896,618.863976 999,896,618.863976

Liora Nuclear Beam এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 32.43K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। $BEAM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.90M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999896618.863976। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 32.43K

Liora Nuclear Beam-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00872357
$ 0.00872357$ 0.00872357

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

+9.32%

+12.36%

+12.36%

Liora Nuclear Beam ($BEAM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Liora Nuclear Beam থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Liora Nuclear Beam থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Liora Nuclear Beam থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Liora Nuclear Beam থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+9.32%
30 দিন$ 0+7.39%
60 দিন$ 0-14.88%
90 দিন$ 0--

Liora Nuclear Beam এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Liora Nuclear Beam ($BEAM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, $BEAM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Liora Nuclear Beam ($BEAM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Liora Nuclear Beam এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Liora Nuclear Beam ($BEAM) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

EnergySolana Ecosystem

Liora Nuclear Beam সম্পর্কে

Liora Nuclear Beam কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

Liora Nuclear Beam -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

$BEAM-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় 9.32% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

Liora Nuclear Beam কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

Liora Nuclear Beam Energy,Solana Ecosystem ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে $BEAM-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

Liora Nuclear Beam-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk3987438.91705109552000, যা এই অ্যাসেটকে #6713 র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

$BEAM-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 999896618.863976 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

Liora Nuclear Beam-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, $BEAM Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, Liora Nuclear Beam Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Liora Nuclear Beam সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:37:29 (UTC+8)

Liora Nuclear Beam ($BEAM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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