Lifinity প্রাইস (LFNTY)
Lifinity(LFNTY) বর্তমানে 0.892905USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। LFNTY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LFNTY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LFNTY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Lifinity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00244372 ছিল।
গত 30 দিনে, Lifinity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0177752384 ছিল।
গত 60 দিনে, Lifinity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1074065602 ছিল।
গত 90 দিনে, Lifinity থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.322981797200806 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00244372
|+0.27%
|30 দিন
|$ -0.0177752384
|-1.99%
|60 দিন
|$ -0.1074065602
|-12.02%
|90 দিন
|$ -0.322981797200806
|-26.56%
Lifinity এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+0.27%
-0.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The first proactive market maker on Solana, designed to improve capital efficiency and reduce impermanent loss
Lifinity (LFNTY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LFNTYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
