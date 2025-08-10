lifedog প্রাইস (LFDOG)
lifedog(LFDOG) বর্তমানে 0.00002733USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 26.02KUSD। LFDOG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LFDOG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LFDOG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, lifedog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, lifedog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000017580 ছিল।
গত 60 দিনে, lifedog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000032932 ছিল।
গত 90 দিনে, lifedog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000005447319986600323 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.57%
|30 দিন
|$ +0.0000017580
|+6.43%
|60 দিন
|$ -0.0000032932
|-12.05%
|90 দিন
|$ +0.000005447319986600323
|+24.89%
lifedog এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.27%
+4.57%
+18.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
LIFEDOG – The King of All Dog Coins LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory. Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon. KEY FEATURES Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT Fairlaunch No MM, No VCs Huge celebrity support
lifedog (LFDOG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LFDOGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
