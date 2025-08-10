PILL সম্পর্কে আরও

PILL প্রাইসের তথ্য

PILL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PILL টোকেনোমিক্স

PILL প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

life changing pill লোগো

life changing pill প্রাইস (PILL)

তালিকাভুক্ত নয়

life changing pill (PILL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.000725
$0.000725$0.000725
-5.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে life changing pill (PILL) এর প্রাইস

life changing pill(PILL) বর্তমানে 0.00072908USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 728.61KUSD। PILL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

life changing pill এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-5.30%
life changing pill এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.36M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PILL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PILL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ life changing pill (PILL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, life changing pill থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, life changing pill থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003080756 ছিল।
গত 60 দিনে, life changing pill থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007660360 ছিল।
গত 90 দিনে, life changing pill থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00043175451730063566 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-5.30%
30 দিন$ +0.0003080756+42.26%
60 দিন$ +0.0007660360+105.07%
90 দিন$ +0.00043175451730063566+145.21%

life changing pill (PILL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

life changing pill এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00072475
$ 0.00072475$ 0.00072475

$ 0.00079541
$ 0.00079541$ 0.00079541

$ 0.00554118
$ 0.00554118$ 0.00554118

-1.05%

-5.30%

+90.11%

life changing pill (PILL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 728.61K
$ 728.61K$ 728.61K

--
----

999.36M
999.36M 999.36M

life changing pill (PILL) কী?

Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

life changing pill (PILL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

life changing pill (PILL) এর টোকেনোমিক্স

life changing pill (PILL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PILLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: life changing pill (PILL) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

PILL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PILL থেকে VND
19.1857402
1 PILL থেকে AUD
A$0.0011154924
1 PILL থেকে GBP
0.0005395192
1 PILL থেকে EUR
0.000619718
1 PILL থেকে USD
$0.00072908
1 PILL থেকে MYR
RM0.0030912992
1 PILL থেকে TRY
0.0296516836
1 PILL থেকে JPY
¥0.10717476
1 PILL থেকে ARS
ARS$0.96566646
1 PILL থেকে RUB
0.0583191092
1 PILL থেকে INR
0.0639548976
1 PILL থেকে IDR
Rp11.7593531924
1 PILL থেকে KRW
1.0126046304
1 PILL থেকে PHP
0.04137529
1 PILL থেকে EGP
￡E.0.0353895432
1 PILL থেকে BRL
R$0.0039589044
1 PILL থেকে CAD
C$0.0009988396
1 PILL থেকে BDT
0.0884665672
1 PILL থেকে NGN
1.1165058212
1 PILL থেকে UAH
0.0301182948
1 PILL থেকে VES
Bs0.09332224
1 PILL থেকে CLP
$0.70429128
1 PILL থেকে PKR
Rs0.2065921088
1 PILL থেকে KZT
0.3934553128
1 PILL থেকে THB
฿0.0235638656
1 PILL থেকে TWD
NT$0.021799492
1 PILL থেকে AED
د.إ0.0026757236
1 PILL থেকে CHF
Fr0.000583264
1 PILL থেকে HKD
HK$0.0057159872
1 PILL থেকে MAD
.د.م0.0065908832
1 PILL থেকে MXN
$0.0135390156
1 PILL থেকে PLN
0.0026538512
1 PILL থেকে RON
лв0.003171498
1 PILL থেকে SEK
kr0.0069772956
1 PILL থেকে BGN
лв0.0012175636
1 PILL থেকে HUF
Ft0.2473914256
1 PILL থেকে CZK
0.0152960984
1 PILL থেকে KWD
د.ك0.0002223694
1 PILL থেকে ILS
0.0025007444