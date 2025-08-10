Lido Staked SOL প্রাইস (STSOL)
Lido Staked SOL(STSOL) বর্তমানে 220.14USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.37MUSD। STSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ STSOL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STSOL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Lido Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.81 ছিল।
গত 30 দিনে, Lido Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +23.7431997000 ছিল।
গত 60 দিনে, Lido Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +23.6501465220 ছিল।
গত 90 দিনে, Lido Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +11.77485663413599 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +4.81
|+2.23%
|30 দিন
|$ +23.7431997000
|+10.79%
|60 দিন
|$ +23.6501465220
|+10.74%
|90 দিন
|$ +11.77485663413599
|+5.65%
Lido Staked SOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.21%
+2.23%
+14.18%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.
