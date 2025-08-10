Lido Staked Matic প্রাইস (STMATIC)
Lido Staked Matic(STMATIC) বর্তমানে 0.276747USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। STMATIC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ STMATIC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STMATIC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Lido Staked Matic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0080180814680964 ছিল।
গত 30 দিনে, Lido Staked Matic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0156866841 ছিল।
গত 60 দিনে, Lido Staked Matic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0236868587 ছিল।
গত 90 দিনে, Lido Staked Matic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02939071027538517 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0080180814680964
|-2.81%
|30 দিন
|$ +0.0156866841
|+5.67%
|60 দিন
|$ +0.0236868587
|+8.56%
|90 দিন
|$ -0.02939071027538517
|-9.60%
Lido Staked Matic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.13%
-2.81%
+20.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to: - Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way - Use their stMATIC on the secondary market - Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI stMATIC is an ERC20 token that represents the account’s share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user’s wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant.
Lido Staked Matic (STMATIC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STMATICটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 STMATIC থেকে VND
₫7,282.597305
|1 STMATIC থেকে AUD
A$0.42342291
|1 STMATIC থেকে GBP
￡0.20479278
|1 STMATIC থেকে EUR
€0.23523495
|1 STMATIC থেকে USD
$0.276747
|1 STMATIC থেকে MYR
RM1.17340728
|1 STMATIC থেকে TRY
₺11.28851013
|1 STMATIC থেকে JPY
¥40.681809
|1 STMATIC থেকে ARS
ARS$366.5514015
|1 STMATIC থেকে RUB
₽22.06503831
|1 STMATIC থেকে INR
₹24.27624684
|1 STMATIC থেকে IDR
Rp4,463.66066541
|1 STMATIC থেকে KRW
₩384.36837336
|1 STMATIC থেকে PHP
₱15.70539225
|1 STMATIC থেকে EGP
￡E.13.33090299
|1 STMATIC থেকে BRL
R$1.50273621
|1 STMATIC থেকে CAD
C$0.37914339
|1 STMATIC থেকে BDT
৳33.58048098
|1 STMATIC থেকে NGN
₦423.80758833
|1 STMATIC থেকে UAH
₴11.43241857
|1 STMATIC থেকে VES
Bs35.423616
|1 STMATIC থেকে CLP
$268.167843
|1 STMATIC থেকে PKR
Rs78.41902992
|1 STMATIC থেকে KZT
₸149.34928602
|1 STMATIC থেকে THB
฿8.87527629
|1 STMATIC থেকে TWD
NT$8.2747353
|1 STMATIC থেকে AED
د.إ1.01566149
|1 STMATIC থেকে CHF
Fr0.2213976
|1 STMATIC থেকে HKD
HK$2.16969648
|1 STMATIC থেকে MAD
.د.م2.50179288
|1 STMATIC থেকে MXN
$5.13919179
|1 STMATIC থেকে PLN
zł1.00735908
|1 STMATIC থেকে RON
лв1.20384945
|1 STMATIC থেকে SEK
kr2.64846879
|1 STMATIC থেকে BGN
лв0.46216749
|1 STMATIC থেকে HUF
Ft93.90579204
|1 STMATIC থেকে CZK
Kč5.80615206
|1 STMATIC থেকে KWD
د.ك0.083854341
|1 STMATIC থেকে ILS
₪0.94924221