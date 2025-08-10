LICKGOAT প্রাইস (LICK)
LICKGOAT(LICK) বর্তমানে 0.00001428USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। LICK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LICK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LICK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LICKGOAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LICKGOAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000071557 ছিল।
গত 60 দিনে, LICKGOAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000128140 ছিল।
গত 90 দিনে, LICKGOAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.17%
|30 দিন
|$ -0.0000071557
|-50.11%
|60 দিন
|$ +0.0000128140
|+89.73%
|90 দিন
|$ 0
|--
LICKGOAT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.41%
-1.17%
+9.62%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Introducing $LICK, the crypto project designed to transform your luck and elevate your investment game to new heights! Are you tired of feeling like fortune isn't on your side? Say goodbye to those unlucky streaks because $LICK is here to change the game. Picture this: a meme token with a twist of hoof-tastic charm, $LICK harnesses the power of the luckiest goat in town to bring a dose of crypto magic straight to your portfolio. With $LICK by your side, you'll bid farewell to those pesky strokes of bad luck and welcome a flurry of moonshots instead. Whether you're a seasoned investor or just dipping your toes into the world of crypto, $LICK promises to sprinkle blessings upon your ventures, ensuring that every move you make is met with prosperity and success. So why leave your luck to chance when you can join the $LICK revolution and pave your own path to financial freedom? Say hello to a brighter future with $LICK today!
LICKGOAT (LICK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LICKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
