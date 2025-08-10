Libertarian Dog প্রাইস (LIBERTA)
Libertarian Dog(LIBERTA) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। LIBERTA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LIBERTA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LIBERTA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Libertarian Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Libertarian Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Libertarian Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Libertarian Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.61%
|30 দিন
|$ 0
|-38.88%
|60 দিন
|$ 0
|-11.17%
|90 দিন
|$ 0
|--
Libertarian Dog এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+3.59%
+3.61%
+11.96%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Welcome to $Liberta, the Libertarian Dog Coin on the Solana blockchain! Liberta is Latin and means "a woman that is freed from slavery" $Liberta is more than just a cryptocurrency; it is a movement dedicated to increasing personal freedom by challenging the traditional concept of government-issued money. Our mission is to empower individuals by replacing state-controlled currencies with money issued by citizens, fostering an environment where financial autonomy and liberty can thrive. In a world where centralized financial systems often limit our freedom, $Liberta stands as a beacon of hope and change. Built on the fast, secure, and scalable Solana blockchain, $Liberta aims to provide an alternative financial ecosystem that is both efficient and liberating. By leveraging the power of decentralization, $Liberta enables users to take control of their finances, ensuring that money serves the people, not the other way around. Join us in this revolutionary journey towards a more free and just financial world. With $Liberta, we're not just creating a new currency; we're building a community that values liberty, autonomy, and the true spirit of decentralized finance. Embrace the future with $Liberta and be a part of the change you wish to see in the world.
Libertarian Dog (LIBERTA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
