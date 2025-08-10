LFG প্রাইস (@LFG)
LFG(@LFG) বর্তমানে 0.00171359USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। @LFG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ @LFG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। @LFG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LFG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LFG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006254337 ছিল।
গত 60 দিনে, LFG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002237643 ছিল।
গত 90 দিনে, LFG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.84%
|30 দিন
|$ +0.0006254337
|+36.50%
|60 দিন
|$ +0.0002237643
|+13.06%
|90 দিন
|$ 0
|--
LFG এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.34%
-0.84%
+7.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? @LFG is a BRC-20 token that will be the native token for a BRC 20 wallet and marketplace as well as an ordial wallet/market What makes your project unique? BRC 20 wallet made from the ground up with features that are not currently available in the marketplace History of your project. @LFG is a new project that launched on 5/8 What’s next for your project? Launch of wallet/marketplace is imminent What can your token be used for? lots of future interaction with the LFG.cash interface
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।
