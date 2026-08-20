LeverUp MON প্রাইস (LVMON)
আজ LeverUp MON (LVMON)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02564617, যা গত 24 ঘণ্টায় 17.52% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LVMON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LVMON-এর জন্য $ 0.02564617।
LeverUp MON বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,992,454 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 77.71M LVMON। গত 24 ঘণ্টায়, LVMON এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02177031 (নিম্ন) এবং $ 0.02677707 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03797289 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00134214।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LVMON গত ঘণ্টায় +1.61% এবং গত 7 দিনে +18.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 37.45K-তে পৌঁছেছে।
LeverUp MON এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.99M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 37.45K। LVMON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 77.71M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 77897861.82908574। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.00M।
+1.61%
+17.52%
+18.40%
+18.40%
আজকে, LeverUp MON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00382321 ছিল।
গত 30 দিনে, LeverUp MON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0032237594 ছিল।
গত 60 দিনে, LeverUp MON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0059343519 ছিল।
গত 90 দিনে, LeverUp MON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000021896066521836 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00382321
|+17.52%
|30 দিন
|$ +0.0032237594
|+12.57%
|60 দিন
|$ +0.0059343519
|+23.14%
|90 দিন
|$ -0.000021896066521836
|-0.00%
2040 সালে, LeverUp MON এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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LVMON-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk3.1537203580863595384000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 17.51% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
LeverUp MON-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, LVMON উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
LVMON-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের LVMON বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
LeverUp MON-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk2.6771042166861973512000 থেকে Tk3.2927876087892857064000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
LVMON-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং LVMON-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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