Legends of Elysium প্রাইস (LOE)
আজ Legends of Elysium (LOE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.77% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LOE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LOE-এর জন্য $ 0।
Legends of Elysium বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 14,258.81 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 109.32M LOE। গত 24 ঘণ্টায়, LOE এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.211191 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LOE গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +2.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 50.93-তে পৌঁছেছে।
Legends of Elysium এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 14.26K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 50.93। LOE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 109.32M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 199000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 25.96K।
+0.01%
+0.77%
+2.39%
+2.39%
আজকে, Legends of Elysium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Legends of Elysium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Legends of Elysium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Legends of Elysium থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.77%
|30 দিন
|$ 0
|+0.39%
|60 দিন
|$ 0
|+0.43%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Legends of Elysium এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Legends of Elysium-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Legends of Elysium-এর লাইভ দাম হলো Tk, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 0.77% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
LOE-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
LOE-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk থেকে Tk পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Legends of Elysium-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
LOE বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে LOE মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Legends of Elysium-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Legends of Elysium-এর বাজার মূল্য Tk1753411.8887570878712000 হওয়ায় এটি #7685 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
LOE-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Legends of Elysium-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk25.97024647908893832000, আর ATL হলো Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
LOE-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (109321935.0068234 টোকেন), Gaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Card Games,Strategy Games-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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