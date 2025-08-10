BOLD সম্পর্কে আরও

BOLD প্রাইসের তথ্য

BOLD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BOLD টোকেনোমিক্স

BOLD প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Legacy BOLD লোগো

Legacy BOLD প্রাইস (BOLD)

তালিকাভুক্ত নয়

Legacy BOLD (BOLD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.997671
$0.997671$0.997671
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Legacy BOLD (BOLD) এর প্রাইস

Legacy BOLD(BOLD) বর্তমানে 0.997688USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.09MUSD। BOLD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Legacy BOLD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.10%
Legacy BOLD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.09M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BOLD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOLD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Legacy BOLD (BOLD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Legacy BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00096574 ছিল।
গত 30 দিনে, Legacy BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005871393 ছিল।
গত 60 দিনে, Legacy BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009891078 ছিল।
গত 90 দিনে, Legacy BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004837163703389 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00096574+0.10%
30 দিন$ +0.0005871393+0.06%
60 দিন$ -0.0009891078-0.09%
90 দিন$ -0.0004837163703389-0.04%

Legacy BOLD (BOLD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Legacy BOLD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.996621
$ 0.996621$ 0.996621

$ 0.997787
$ 0.997787$ 0.997787

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

--

+0.10%

+0.12%

Legacy BOLD (BOLD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

1.09M
1.09M 1.09M

Legacy BOLD (BOLD) কী?

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Legacy BOLD (BOLD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Legacy BOLD (BOLD) এর টোকেনোমিক্স

Legacy BOLD (BOLD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOLDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Legacy BOLD (BOLD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BOLD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BOLD থেকে VND
26,254.15972
1 BOLD থেকে AUD
A$1.52646264
1 BOLD থেকে GBP
0.73828912
1 BOLD থেকে EUR
0.8480348
1 BOLD থেকে USD
$0.997688
1 BOLD থেকে MYR
RM4.23019712
1 BOLD থেকে TRY
40.57597096
1 BOLD থেকে JPY
¥146.660136
1 BOLD থেকে ARS
ARS$1,321.437756
1 BOLD থেকে RUB
79.80506312
1 BOLD থেকে INR
87.51719136
1 BOLD থেকে IDR
Rp16,091.73968264
1 BOLD থেকে KRW
1,385.66890944
1 BOLD থেকে PHP
56.618794
1 BOLD থেকে EGP
￡E.48.42777552
1 BOLD থেকে BRL
R$5.41744584
1 BOLD থেকে CAD
C$1.36683256
1 BOLD থেকে BDT
121.05946192
1 BOLD থেকে NGN
1,527.84942632
1 BOLD থেকে UAH
41.21449128
1 BOLD থেকে VES
Bs127.704064
1 BOLD থেকে CLP
$963.766608
1 BOLD থেকে PKR
Rs282.70487168
1 BOLD থেকে KZT
538.41230608
1 BOLD থেকে THB
฿32.24527616
1 BOLD থেকে TWD
NT$29.8308712
1 BOLD থেকে AED
د.إ3.66151496
1 BOLD থেকে CHF
Fr0.7981504
1 BOLD থেকে HKD
HK$7.82187392
1 BOLD থেকে MAD
.د.م9.01909952
1 BOLD থেকে MXN
$18.52706616
1 BOLD থেকে PLN
3.63158432
1 BOLD থেকে RON
лв4.3399428
1 BOLD থেকে SEK
kr9.54787416
1 BOLD থেকে BGN
лв1.66613896
1 BOLD থেকে HUF
Ft338.53549216
1 BOLD থেকে CZK
20.93149424
1 BOLD থেকে KWD
د.ك0.30429484
1 BOLD থেকে ILS
3.42206984