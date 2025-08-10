Legacy BOLD প্রাইস (BOLD)
Legacy BOLD(BOLD) বর্তমানে 0.997688USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.09MUSD। BOLD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Legacy BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00096574 ছিল।
গত 30 দিনে, Legacy BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005871393 ছিল।
গত 60 দিনে, Legacy BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009891078 ছিল।
গত 90 দিনে, Legacy BOLD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004837163703389 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00096574
|+0.10%
|30 দিন
|$ +0.0005871393
|+0.06%
|60 দিন
|$ -0.0009891078
|-0.09%
|90 দিন
|$ -0.0004837163703389
|-0.04%
Legacy BOLD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.10%
+0.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
|1 BOLD থেকে VND
₫26,254.15972
|1 BOLD থেকে AUD
A$1.52646264
|1 BOLD থেকে GBP
￡0.73828912
|1 BOLD থেকে EUR
€0.8480348
|1 BOLD থেকে USD
$0.997688
|1 BOLD থেকে MYR
RM4.23019712
|1 BOLD থেকে TRY
₺40.57597096
|1 BOLD থেকে JPY
¥146.660136
|1 BOLD থেকে ARS
ARS$1,321.437756
|1 BOLD থেকে RUB
₽79.80506312
|1 BOLD থেকে INR
₹87.51719136
|1 BOLD থেকে IDR
Rp16,091.73968264
|1 BOLD থেকে KRW
₩1,385.66890944
|1 BOLD থেকে PHP
₱56.618794
|1 BOLD থেকে EGP
￡E.48.42777552
|1 BOLD থেকে BRL
R$5.41744584
|1 BOLD থেকে CAD
C$1.36683256
|1 BOLD থেকে BDT
৳121.05946192
|1 BOLD থেকে NGN
₦1,527.84942632
|1 BOLD থেকে UAH
₴41.21449128
|1 BOLD থেকে VES
Bs127.704064
|1 BOLD থেকে CLP
$963.766608
|1 BOLD থেকে PKR
Rs282.70487168
|1 BOLD থেকে KZT
₸538.41230608
|1 BOLD থেকে THB
฿32.24527616
|1 BOLD থেকে TWD
NT$29.8308712
|1 BOLD থেকে AED
د.إ3.66151496
|1 BOLD থেকে CHF
Fr0.7981504
|1 BOLD থেকে HKD
HK$7.82187392
|1 BOLD থেকে MAD
.د.م9.01909952
|1 BOLD থেকে MXN
$18.52706616
|1 BOLD থেকে PLN
zł3.63158432
|1 BOLD থেকে RON
лв4.3399428
|1 BOLD থেকে SEK
kr9.54787416
|1 BOLD থেকে BGN
лв1.66613896
|1 BOLD থেকে HUF
Ft338.53549216
|1 BOLD থেকে CZK
Kč20.93149424
|1 BOLD থেকে KWD
د.ك0.30429484
|1 BOLD থেকে ILS
₪3.42206984